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Языковой центр, образовательный центр в Алматы, Нур-Султане, Атырау, Актау Caspian Training Group - Образовательный центр

Мы делаем всё, чтобы Вам было максимально удобно.

Выберите формат обучения, который больше Вам подходит:

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Языковые курсы

Групповое и индивидуальное обучение по уникальной методике, для детей и взрослых.

Обучение за рубежом

Выберите обучение в лучших Мировых ВУЗах. Сделайте Ваш шаг к успеху сегодня!

Решения для Вашего бизнеса

Повышение профессиональной квалификации, языковое обучение персонала, деловые игры и бизнес-симуляции

Языковой центр, образовательный центр в Алматы, Атырау

Современное обучение по доступным ценам!

Наши образовательные программы рассчитаны на взрослых и детей с любым уровнем знаний языка.

Эффективные методики обучения

Формирование навыков владения языковым материалом (лексикой, грамматикой), развитие устной речи.

Высокая репутация компании

Компетентные преподаватели с богатой практикой и престижными педагогическими дипломами!

Групповые и индивидуальных занятия

Выберите лучшую форму обучения. Групповое обучение допускает наличие в группе до 6 учеников.

Комплексная подготовка ко всем аспектам экзамена

Гарантированная поддержка и сопровождение преподавателя до получения проходного балла!

Современные и хорошо оборудованные аудитории

Каждая аудитория оборудована современными технологиями для повышения продуктивности занятий.

Дипломированный преподавательский состав

Преподаватели, которые знают толк в своем деле и с удовольствием занимаются своей любимой работой!
19
Лет на рынке
42236
Студентов
5
Школ в РК
70
Преподавателей
3 шага к Вашему Успеху 
01
Выберите Курс обучения 
Выберите один из 30 эффективных курсов. Определите цели, выберите групповое или индивидуальное обучение.
02
Отправьте заявку!
Отправьте заявку или позвоните в центр, и наши специалисты помогут составить идеальную программу для успешного обучения!
03
Достигните Вашу цель!
В совершенстве овладеть иностранным языком, подготовиться к экзамену IELTS и успешно поступить в зарубежный ВУЗ, пройти повышение квалификации? С нами легко!
Общие курсы
  • Языковые Курсы
  • Подготовка к экзаменам IELTS, SAT, GMAT
  • Языковые курсы за рубежом
  • Каникулы за рубежом
  • Среднее образование за рубежом
  • Предуниверситетские программы
  • Высшие образование за рубежом
  • Дистанционное образование
Бизнес курсы
  • Корпоративное языковое обучение
  • Бизнес симуляции
  • Оценка персонала
  • Бизнес тренинги
  • Диагностика организаций
  • Бизнес игры
  • Курсы для переводчиков
Наши Результаты
Обучили языкам 34894 студентов
Обучили сотрудников 6874 студентов
Подготовили к IELTS 974 студентов
Каникулы за рубежом 425 студентов
Поступили в ВУЗы 264 студентов
GMAT, SSAT, SAT 156 студентов
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ОФФЛАЙН

ГРУПП


Дата запуска

Курс

Уровень

Расписание

Возраст

Атырау

24 апреля

Английский / Общий 

Beginner

ВТ, ЧТ 18:00-19:00

18+

Алматы

27 апреля

Английский / Общий

Elementary

ВТ, ЧТ 09:00-10:00

7-8

Алматы

27 апреля

Английский / Общий

Elementary

ВТ, ЧТ 14:30-15:30

9-11

Алматы

27 апреля

Английский / Общий

Upper-Intermediate

ПН, ПТ 19:30-21:00

15+

Алматы

28 апреля

Английский / Общий

Pre-Intermediate

CР 19:30-21:00

СБ 14:00-15:30

17+

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Центр дополнительного образования «Caspian Training Group» изменит ваши первоначальные представления о школе и обучении. Наши преподаватели имеют огромный опыт педагогической деятельности, поэтому учить язык с нами – это действительно просто и удобно.

 

Есть несколько причин высокой эффективности наших программ обучения:

Уникальные коммуникативные методики позволят быстро погрузиться в языковую среду, отбросив неуверенность и стеснение.
Занятия проходят в группах и индивидуально с педагогом, в зависимости от особенностей вашего характера и формы усвоения информации.
Оптимальное расписание. У нас нет уравниловки и строгого графика, поэтому вы можете подобрать для себя оптимальное время занятий.

Удобный
формат
обучения

В нашем центре можно записаться на различные обучающие курсы, которых насчитывается более 30.

На нашем сайте вы можете пройти онлайн-тестирование, позволяющее определить ваш уровень навыков, а также записаться на первый пробный урок.

Остались вопросы?

Заполнив простую форму сейчас, получите возможность посетить пробный урок!

 Отправьте заявку, наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время и подберет для Вас подходящий курс!

Мы гарантируем отсутствие СПАМа!

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Проверьте Ваши знания!
Данный тест предоставляет возможность всем желающим пройти онлайн тестирование на определение уровня знаний по английскому и казахскому языку.
Казахский язык
Английский язык
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Образовательный центр «Caspian Training Group» предлагает разносторонние программы обучения для всех желающих в любом из наших филиалов в Атырау, Алматы (для других регионов Казахстана и стран СНГ доступно ОНЛАЙН обучение)

АЛМАТЫ

ул. А.Кекилбайулы, 270/1
(ЖК «MegaTowers» блок 1)

Телефоны:
8 (727) 255-80-00
8 (727) 329-36-83
+7 (775) 030 19 19
info@ctgroup.kz
АТЫРАУ
пр. Сатпаева, 48

Телефоны:
8 (7122) 20-49-97
8 (777) 355-61-06
+7 (775) 030 19 19
atyrau@ctgroup.kz

Для остальных регионов Казахстана и стран СНГ доступно ОНЛАЙН обучение. Подробнее…

Сaspian Training Group

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