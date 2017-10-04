Образовательный центр «Caspian Training Group» предлагает разносторонние программы обучения для всех желающих в любом из наших филиалов в Атырау, Алматы (для других регионов Казахстана и стран СНГ доступно ОНЛАЙН обучение)
наши школы!
Современное обучение по доступным ценам!
Наши образовательные программы рассчитаны на взрослых и детей с любым уровнем знаний языка.
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Дата запуска
Курс
Уровень
Расписание
Возраст
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Атырау
$99
per month
24 апреля
Английский / Общий
Beginner
ВТ, ЧТ 18:00-19:00
18+
Алматы
$30
per month
27 апреля
Английский / Общий
Elementary
ВТ, ЧТ 09:00-10:00
7-8
Алматы
$10
per month
27 апреля
Английский / Общий
Elementary
ВТ, ЧТ 14:30-15:30
9-11
Алматы
$99
per month
27 апреля
Английский / Общий
Upper-Intermediate
ПН, ПТ 19:30-21:00
15+
Алматы
$59
per month
28 апреля
Английский / Общий
Pre-Intermediate
CР 19:30-21:00
СБ 14:00-15:30
17+
Есть несколько причин высокой эффективности наших программ обучения:
В нашем центре можно записаться на различные обучающие курсы, которых насчитывается более 30.
На нашем сайте вы можете пройти онлайн-тестирование, позволяющее определить ваш уровень навыков, а также записаться на первый пробный урок.
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Заполнив простую форму сейчас, получите возможность посетить пробный урок!
Отправьте заявку, наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время и подберет для Вас подходящий курс!
Мы гарантируем отсутствие СПАМа!
Образовательный центр «Caspian Training Group» предлагает разносторонние программы обучения для всех желающих в любом из наших филиалов в Атырау, Алматы (для других регионов Казахстана и стран СНГ доступно ОНЛАЙН обучение)
ул. А.Кекилбайулы, 270/1
(ЖК «MegaTowers» блок 1)
Мы гарантируем отсутствие спама!